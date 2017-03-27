В Великих Луках проводится профилактическое мероприятие «Автобус»

В период с 27 марта по 6 апреля в Великих Луках проводится целевое комплексное профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок в г. Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», в связи с чем сотрудниками Госавтоинспекции будет ужесточен контроль за осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом, будут проводиться внеплановые проверки автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров.

Источник: Псковская Лента Новостей