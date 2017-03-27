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В Великих Луках проводится профилактическое мероприятие «Автобус»

29.03.2017 10:08 ПЛН, Псков

В период с 27 марта по 6 апреля в Великих Луках проводится целевое комплексное профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок в г. Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», в связи с чем сотрудниками Госавтоинспекции будет ужесточен контроль за осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом, будут проводиться внеплановые проверки автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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