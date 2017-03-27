Смурфик, Свинка Пеппа и Человек-паук вместе с юными псковичами повторили Правила дорожного движения

Сказочное путешествие в страну «Светофорию» подарили юным псковичам сотрудники Госавтоинспекции совместно с театром ростовых кукол города Саратова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, Смурфик, Свинка Пеппа, Человек-паук вместе с детьми повторили Правила дорожного движения.

Обучение безопасному поведению на дорогах становится все более важной общественной задачей, и начинаться оно должно с самого раннего возраста - в детском саду.

Сегодня в дошкольном образовательном учреждении № 37 города Пскова сотрудники Госавтоинспекции совместно с театром ростовых кукол города Саратова провели праздничное мероприятие «Путешествие в страну Светофорию», направленное на закрепление воспитанниками детского сада Правил дорожного движения.

Полицейские объяснили детям правила юных пешеходов и значения дорожных знаков, рассказали о всевозможных ловушках, которые могут появиться на проезжей части и причинах дорожно-транспортных происшествий.

Инспекторы ГИБДД постарались, чтобы ребята не только узнали много интересного, но и отдохнули. Для воспитанников детского сада подготовили немало загадок и рассказов о Правилах дорожного движения.

Дети из подготовительной и старшей групп отправились в необыкновенное путешествие - в страну Светофорию. Своеобразная спортивная игра включала в себя упражнения на знание элементов правил дорожного движения, сигналов светофора. В игровой форме дошкольники закрепляли полученную информацию.

Как показывает практика, подобная форма обучения ПДД очень нравится детям. После веселых и полезных игр ребята и их воспитатели покидали зал с хорошим настроением.

В завершение мероприятия дошкольники поделились своими впечатлениями от встречи, пообещали быть примерными участниками дорожного движения и строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

Госавтоинспекция благодарит за помощь в организации мероприятия театр ростовых кукол города Саратова, отряд Вольные (псковские волонтеры), Государственное управление образования Псковской области, директора и педагогический коллектив МБДОУ № 37 «Кораблик».

Любимых героев дошкольники и их родители еще смогут увидеть 31 марта в БКЗ Филармонии на «Шоу ростовых кукол для всей семьи». Начало мероприятия: 18.00. Дети до 6 лет бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей