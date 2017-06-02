Массовые проверки водителей пройдут сегодня в двух местах в Пскове

4 июня 2017 года сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову планируют проведение массовых проверок водителей для выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Основные цели мероприятия: проверка водителей на предмет выявления нарушений управления водителями т/с в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также водителей управляющих ТС на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС.

Места проведения массовых отработок:

04.06.17г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. – пересечение ул.Чудской с ул.Алмазной;

04.06.17г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. – пл.Победы.

Источник: Псковская Лента Новостей