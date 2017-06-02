www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Рекомендуем «Глэдис» всем своим знакомым Битва внедорожников в Кудяево Православная парковка Новые обязанности Охота на переходы Коды регионов на автономерах Интерактив: Уничтожьте меня, я устала жить Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным За отсутствие на автомобиле знака «Шипы» теперь могут штрафовать Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Охота на переходы За отсутствие на автомобиле знака «Шипы» теперь могут штрафовать Рекомендуем «Глэдис» всем своим знакомым Коды регионов на автономерах
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Массовые проверки водителей пройдут сегодня в двух местах в Пскове

04.06.2017 09:01 ПЛН, Псков

4 июня 2017 года сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову планируют проведение массовых проверок водителей для выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Основные цели мероприятия: проверка водителей на предмет выявления нарушений управления водителями т/с в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также водителей управляющих ТС на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС.

Места проведения массовых отработок:

  • 04.06.17г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. – пересечение ул.Чудской с ул.Алмазной;
  • 04.06.17г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. – пл.Победы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30