Любителя нетрезвой езды задержали на проспекте Гагарина в Великих Луках

4 августа на проспекте Гагарина в Великих Луках задержали пьяного водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в 4.00 у дома 50 инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения с явными признаками опьянения.

Автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствования, а позже выяснилось, что в 2015 году он уже был лишен права управления ТС сроком на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде.

Источник: Псковская Лента Новостей