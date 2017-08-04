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Любителя нетрезвой езды задержали на проспекте Гагарина в Великих Луках

07.08.2017 10:37 ПЛН, Псков

4 августа на проспекте Гагарина в Великих Луках задержали пьяного водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в 4.00 у дома 50 инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения с явными признаками опьянения. 

Автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствования, а  позже выяснилось, что в 2015 году он уже был лишен права управления ТС сроком на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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