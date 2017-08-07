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Каждое 8-е ДТП в Псковской области - «пьяное»

07.08.2017 12:26 ПЛН, Псков

Каждое 8-е ДТП, произошедшее в Псковской области за 7 месяцев текущего года, совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил  заместитель начальника управления ГИБДД по Псковской области Юрий Шестаков.  За этот период, по его словам, совершено 86 «пьяных» ДТП. 
 
 
С начала года в регионе задержано более 1600 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 316 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. «Это крайне высокая цифра, которая очень влияет и на состояние аварийности, и на общую дорожную обстановку», - отметил он. 
 
Юрий Шестаков добавил, что в этом году за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения осуждено 152 человека, 24 лица приговорены к лишению свободы. 5 человек получили реальный срок, при этом один из водителей отправился в колонию строгого режима. Самое распространенное наказание - обязательные работы (123 человека).

Источник: Псковская Лента Новостей



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