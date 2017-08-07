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12:49 Более 45 пьяных водителей задержано по результатам совместной акции ПЛН и ГИБДД «Трезвый город» 6
Более 45 пьяных водителей задержано по результатам совместной акции ПЛН и ГИБДД «Трезвый город»
07.08.2017 12:49 ПЛН, Псков
Более 45 пьяных водителей задержано по результатам совместной акции Псковской Ленты Новостей и Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области «Трезвый город». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Псковской области Юрий Шестаков.
Он напомнил, что целью акции является своевременное получение доверительной информации о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За 2 года на общественный «телефон доверия» - 8-911-359-63-04 поступило более 132 сигналов. По 45 сообщениям были задержаны водители, управляющие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В их отношении были приняты меры административного характера. «Как показывает статистика, звонки поступают по данному номеру в выходные дни, с пятницы по воскресенье. Сотрудники Госавтоинспекции при получении информации незамедлительно направляются на маршрут, который был сообщен по телефону. Однако информация не всегда оперативно и корректно поступает от самих граждан», - отметил Юрий Шестаков.
Общественный «телефон доверия» работает в режиме автоответчика, сообщать свои персональные данные не обязательно. «Это очень серьезный инструмент гражданского контроля, поэтому мы просим поддерживать начинания и сообщать о фактах неадекватного управления транспортными средствами», - призвал гость пресс-центра.
Напомним, общественный телефон доверия работает круглосуточно и без выходных. Сообщения принимаются круглосуточно по номеру мобильного телефона 89113596304.
Источник: Псковская Лента Новостей
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