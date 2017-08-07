www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Интерактив: Уничтожьте меня, я устала жить Трезвый город Дерзкий маневр на улице Кузбасской дивизии Деньги на Северный обход ждут «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Коды регионов на автономерах Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Битва внедорожников в Кудяево Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Битва внедорожников в Кудяево Дерзкий маневр на улице Кузбасской дивизии Коды регионов на автономерах
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Число ДТП по вине начинающих водителей в этом году сократилось на 20%

07.08.2017 20:09 ПЛН, Псков

Количество ДТП с участием начинающих водителей за первое полугодие снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госавтоинспекции России.

«Данные статистики свидетельствуют, что в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,9% снизилось количество ДТП с участием начинающих водителей со стажем управления до двух лет. Количество погибших и раненых уменьшилось на 17,7% и 18,6% соответственно», - сказал собеседник агентства.

По его словам, снижению данных показателей способствует и международный проект "Академия безопасного вождения", который четвертый год подряд реализуется в России одним из автопроизводителей в партнерстве с экспертным центром "Движение без опасности" при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

«В этом году бесплатные тренинги специально для начинающих водителей прошли в Грозном, Сочи и Казани. На занятия приглашались желающие с небольшим стажем вождения. Количество женщин и мужчин среди участников было примерно одинаковым - 47% и 54% соответственно», - добавил представитель ГИБДД, отметив, что выпускниками "Академии безопасного вождения" в этом году стали более 1,5 тыс. водителей.

Всего за четыре года реализации международной программы в России бесплатное обучение прошли более 6,5 тыс. начинающих водителей из 16 регионов страны, а в текущем году - впервые более 500 водителей школьных автобусов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31