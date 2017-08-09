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Ездивший пьяным за рулем советник заместителя губернатора Псковской области лишен прав на 19 месяцев

10.08.2017 21:32 ПЛН, Псков

Ездивший пьяным за рулем советник заместителя губернатора Псковской области лишен прав на 19 месяцев. Как стало известно Псковской Ленте Новостей  из собственных источников, 2 августа мировой суд вынес решение по административному производству в отношении Валерия Медведева - советника заместителя губернатора Псковской области и бывшего председателя Государственного комитета области по дорожному хозяйству.

Согласно решению суда, он лишен права управления транспортом на 19 месяцев и выплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, 25 июня в Пскове на улице Западной сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Пскову задержали пьяного водителя. В нетрезвом виде задержан водитель автомашины «Форд», мужчина 1955 года рождения.

Водитель – это советник заместителя губернатора Псковской области Валерий Медведев. Данную информацию изданию подтвердили несколько информированных источников на условиях анонимности.

Валерий Медведев консультирует заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, возглавляющего областную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.

Валерий Медведев проработал на предприятиях дорожного профиля почти 40 лет. На протяжении нескольких лет возглавлял Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству, оставил эту должность в апреле 2015 года. Награжден медалью Министерства транспорта РФ «За безупречный труд и отличие» третьей степени.

Источник: Псковская Лента Новостей



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