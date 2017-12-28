Псковская ГИБДД напоминает правила перевозки детей

В предновогодние дни осуществляются перевозки детей на праздничные представления и загородные елки. Для того, чтобы эти поездки стали для школьников не только интересными, но и безопасными, Госавтоинспекция города Пскова напоминает о необходимости неукоснительного выполнения требований по организации перевозок детей, установленных постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

Госавтоинспекция напоминает, что для осуществления организованной перевозки групп детей должен использоваться автобус, со времени выпуска которого прошло не более 10 лет (положение вступает в силу с 1 января 2018 года), соответствующий по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также оснащенный в установленном порядке тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

В преддверии Нового года и зимних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят дополнительные инструктажи с лицами, отвечающими за пассажирские перевозки. Осуществляется контроль за проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей школьных автобусов, техническим состоянием транспортных средств, соблюдением режима труда и отдыха, наличием необходимой путевой документации, согласовывается порядок организации перевозки и сопровождения детей.

ГИБДД обращается к перевозчикам, руководителям образовательных организаций и родителям несовершеннолетних с просьбой быть более внимательными и осторожными на дороге, соблюдать Правила дорожного движения и перевозки детей.

Источник: Псковская Лента Новостей