www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новый переход в Пскове Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Бермудский треугольник для псковских дорожников Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Коды регионов на автономерах На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Трезвый город Деньги на Северный обход ждут Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Битва внедорожников в Кудяево Битва внедорожников в Кудяево Новые ПДД: как теперь нужно возить детей На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Коды регионов на автономерах Новый переход в Пскове Трезвый город
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Псковская ГИБДД напоминает правила перевозки детей

28.12.2017 21:47 ПЛН, Псков

В предновогодние дни осуществляются перевозки детей на праздничные представления и загородные елки. Для того, чтобы эти поездки стали для школьников не только интересными, но и безопасными, Госавтоинспекция города Пскова напоминает о необходимости неукоснительного выполнения требований по организации перевозок детей, установленных постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
 
Госавтоинспекция напоминает, что для осуществления организованной перевозки групп детей должен использоваться автобус, со времени выпуска которого прошло не более 10 лет (положение  вступает в силу с 1 января 2018 года), соответствующий по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также оснащенный в установленном порядке тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
 
В преддверии Нового года и зимних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят дополнительные инструктажи с лицами, отвечающими за пассажирские перевозки. Осуществляется контроль за проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей школьных автобусов, техническим состоянием транспортных средств, соблюдением режима труда и отдыха, наличием необходимой путевой документации, согласовывается порядок организации перевозки и сопровождения детей.
 
ГИБДД обращается к перевозчикам, руководителям образовательных организаций и родителям несовершеннолетних с просьбой быть более внимательными и осторожными на дороге, соблюдать Правила дорожного движения и перевозки детей. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31