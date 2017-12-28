Запрет перевозки детей автобусами старше 10 лет вновь отложен

Запрет перевозки детей автобусами старше 10 лет вновь отложен. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, постановлением правительства РФ от 23.12.2017 N 1621 внесены изменения в ряд нормативных актов о правилах перевозок организованных групп детей.

В ПДД включено новое определение понятия «организованная перевозка группы детей». Это перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.

Ряд изменений внесен в Правила организованной перевозки группы детей автобусами. При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. При перевозке организованных групп детей должен быть в наличии список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей), список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), список работников туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), - в случае их участия в выполнении программы маршрута.

Перенесено с 1 января 2018 года на 1 июля 2018 года введение в действие положения о том, что для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало организованной перевозки группы детей, представлять информацию о количестве таких работников, с передачей соответствующего списка до начала организованной перевозки группы детей.

Источник: Псковская Лента Новостей