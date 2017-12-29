УГИБДД Псковской области информирует о графике работы в новогодние праздники

УГИБДД России по Псковской области поздравляет жителей Псковской области с наступающими новогодними праздниками и информирует о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений Псковской области в эти праздничные дни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 будут выходными днями.

5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16 часов.

С 9 января подразделения будут работать в обычном режиме.

ГИБДД просит учитывать указанную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей