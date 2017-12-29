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26.12.2017 14:54 Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений псковской ГИБДД
УГИБДД Псковской области информирует о графике работы в новогодние праздники
30.12.2017 17:17 ПЛН, Псков
УГИБДД России по Псковской области поздравляет жителей Псковской области с наступающими новогодними праздниками и информирует о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений Псковской области в эти праздничные дни.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 будут выходными днями.
5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16 часов.
С 9 января подразделения будут работать в обычном режиме.
ГИБДД просит учитывать указанную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Источник: Псковская Лента Новостей
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