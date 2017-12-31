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Дети в карнавальных костюмах напомнили водителям Пскова ПДД

08.01.2018 12:30 ПЛН, Псков

В канун Рождества сотрудники ГИБДД города Пскова и Псковского района совместно с учащимися псковского правового лицея № 8 и Родинской средней общеобразовательной школы провели профилактическую акцию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ребята и полицейские вышли на улицы областного центра с призывом к водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Школьники-юные инспекторы дорожного движения, одев праздничные костюмы, раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами. Участники акции поздравляли водителей и их пассажиров с наступающим Рождеством, желали праздничного настроения, благополучия, мира и добра. Приятно удивленные водители обещали юным инспекторам соблюдать Правила дорожного движения в Новом году.

Как отмечают сами участники мероприятия, безопасность дорожного движения – дело каждого из нас. На дороге каждый участник движения должен чувствовать ответственность за безопасность, как свою, так и других.

Источник: Псковская Лента Новостей



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