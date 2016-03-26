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«Вопрос ГИБДД»: Техосмотр и страховка при запрете на регистрационные действия

10.01.2017 10:18 ПЛН, Псков

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей из рубрики «Вопрос ГИБДД».

Вопрос: Если судебные приставы накладывают ограничение на регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику транспортных средств, входит ли в это ограничение запрет на прохождение техосмотра или водитель имеет право пройти техосмотр и оформить полис ОСАГО?

Ответ пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области: Ограничение на регистрационные действия распространяется в первую очередь на техосмотр и на страхование. Запрет действует до погашения задолженности.

Задать свой вопрос можно через сайт Псковской Ленты Новостей. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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