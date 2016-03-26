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«Вопрос ГИБДД»: Техосмотр и страховка при запрете на регистрационные действия
10.01.2017 10:18 ПЛН, Псков
Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей из рубрики «Вопрос ГИБДД».
Вопрос: Если судебные приставы накладывают ограничение на регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику транспортных средств, входит ли в это ограничение запрет на прохождение техосмотра или водитель имеет право пройти техосмотр и оформить полис ОСАГО?
Ответ пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области: Ограничение на регистрационные действия распространяется в первую очередь на техосмотр и на страхование. Запрет действует до погашения задолженности.
Задать свой вопрос можно через сайт Псковской Ленты Новостей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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