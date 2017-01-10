«Вопрос ГИБДД»: Поворот налево с Крестовского шоссе на Ленинградское с новым светофором

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Вопрос ГИБДД: Дорожники намудрили с новым светофором на перекрестке Крестовского и Ленинградского шоссе. Как правильно выполнять поворот с Крестовского шоссе налево в сторону Любятово?

Теперь отстояв на новом пешеходном светофоре, водитель выруливает с кольца налево и упирается в красный сигнал светофора у храма. Часть водителей снова останавливается и ждет зеленого сигнала вместе с основным потоком, который ждут разрешающего сигнала возле KFC. Другие продолжают движение и едут на красный.

Ответ ГИБДД УМВД России по г. Пскову: Светофор у храма является дублирующим для водителей, которые движутся по Ленинградскому шоссе прямо. При повороте с Крестовского шоссе налево можно продолжать движение, пропустив пешеходов.

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Источник: Псковская Лента Новостей