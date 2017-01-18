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«Вопрос ГИБДД»: Документы для замены водительского удостоверения
02.02.2017 09:42 ПЛН, Псков
Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей сайта из раздела «Вопрос ГИБДД».
Вопрос: Какие документы необходимо представить для замены водительского удостоверения и в какие сроки будет произведена замена?
Ответ управления ГИБДД УМВД России по Псковской области: Для замены водительского удостоверения в связи с истечением срока действия (в связи с утратой) необходимо предоставить следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-водительское удостоверение;
-медицинскую справку;
-государственную пошлину 2000 руб.
Замена осуществляется в день обращения.
Задать свой вопрос можно через сайт ПЛН или группу В Контакте.
Источник: Псковская Лента Новостей
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