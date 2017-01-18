«Вопрос ГИБДД»: Документы для замены водительского удостоверения

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей сайта из раздела «Вопрос ГИБДД».

Вопрос: Какие документы необходимо представить для замены водительского удостоверения и в какие сроки будет произведена замена?

Ответ управления ГИБДД УМВД России по Псковской области: Для замены водительского удостоверения в связи с истечением срока действия (в связи с утратой) необходимо предоставить следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;

-водительское удостоверение;

-медицинскую справку;

-государственную пошлину 2000 руб.

Замена осуществляется в день обращения.

Задать свой вопрос можно через сайт ПЛН или группу В Контакте.

Источник: Псковская Лента Новостей