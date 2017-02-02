«Вопрос ГИБДД»: Запрет наращенных бортов

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей из раздела «Вопрос ГИБДД».

Вопрос: Прошу указать конкретную статью пункта технического регламента Таможенного союза с запретом наращённых бортов.

Ответ управления ГИБДД УМВД России по Псковской области: Запрета о высоте наращивания бортов грузового автомобиля в Техническом регламенте о безопасности конструкции т.с. (ТР ТС 018/2011) не содержится. Одновременно с этим необходимо понимать, что заводом-изготовителем т.с. размеры грузовой платформы, в том числе высоту бортов, рассчитывают с учетом технических характеристик транспортного средства - его весогабаритных характеристик (грузоподъемности) и видов перевозимых грузов. В качестве примера можно привести автомобили семейства ГАЗ, у бортового автомобиля ГАЗ-3307 высота грузовой платформы составляет 610 мм, а у автомобиля - самосвала ГАЗ - САЗ-3507-01, предназначенного для перевозки сельскохозяйственных грузов, в два раза больше. При этом грузоподъемность т.с. примерно одинакова (4500 кг, у самосвала меньше на 250 кг).

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Источник: Псковская Лента Новостей