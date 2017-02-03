«Вопрос ГИБДД»: Разрешение на установку газового оборудования

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей из раздела «Вопрос ГИБДД».

Вопрос: Как получить разрешение на переоборудование автомобиля - установку газового оборудования? Какие документы необходимы?

Ответ управления ГИБДД УМВД России по Псковской области: Для разрешения о внесении изменений в конструкцию, связанную с установкой газобаллонного оборудования на транспортное средство собственнику необходимо обратиться в аккредитованную на Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств испытательными лабораториями (центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза за «Заключением предварительной технической экспертизы конструкции транспортных средств», после чего, до проведения необходимых работ, подать соответствующее заявление в подразделение ГИБДД. По результатам рассмотрения заявления подразделением ГИБДД принимается соответствующее решение, в котором будет указан порядок и условия оформления и выдачи свидетельства.

При внесении изменений в конструкцию транспортных средств собственнику после выполнения требований по Порядку внесения изменений в конструкцию, при обращении в Государственную инспекцию для оформления свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения необходимо представить в подразделение ГИБДД транспортное средство и следующие документы: документ удостоверяющий личность; документ, подтверждающий право владения, или пользования и (или) распоряжения транспортным средством; паспорт транспортного средство и свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон); заключение предварительной технической экспертизы конструкции (в случае, если это необходимо);

заявление и решение по нему; заявление -декларацию; копии сертификатов соответствия предоставления услуг (работ) производителем работ; заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (в случае отсутствия маркировки знаков соответствия); диагностическую карту; протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства (в случаях, если это необходимо); оплату установленного сбора за выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности, произведенной собственником (представителем собственника).

За выдачу свидетельства о соответствии конструкции требованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, в соответствии с подпунктом 46 п.1 ст.333.33 «Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий» Налогового кодекса Российской Федерации взимается гос. пошлина в размере 800 рублей.

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Источник: Псковская Лента Новостей