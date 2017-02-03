www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах При попытке скрыться врезался в забор Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей При попытке скрыться врезался в забор При попытке скрыться врезался в забор Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

«Вопрос ГИБДД»: Разрешение на установку газового оборудования

05.02.2017 18:34 ПЛН, Псков

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей из раздела «Вопрос ГИБДД».

Вопрос: Как получить разрешение на переоборудование автомобиля - установку газового оборудования? Какие документы необходимы?

Ответ управления ГИБДД УМВД России по Псковской области: Для разрешения о внесении изменений в конструкцию, связанную с установкой газобаллонного оборудования на транспортное средство собственнику необходимо обратиться в аккредитованную на Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств испытательными лабораториями (центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза за «Заключением предварительной технической экспертизы конструкции транспортных средств», после чего, до проведения необходимых работ, подать соответствующее заявление в подразделение ГИБДД. По результатам рассмотрения заявления подразделением ГИБДД принимается соответствующее решение, в котором будет указан порядок и условия оформления и выдачи свидетельства.

При внесении изменений в конструкцию транспортных средств собственнику после выполнения требований по Порядку внесения изменений в конструкцию, при обращении в Государственную инспекцию для оформления свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения необходимо представить в подразделение ГИБДД транспортное средство и следующие документы: документ удостоверяющий личность; документ, подтверждающий право владения, или пользования и (или) распоряжения транспортным средством; паспорт транспортного средство и свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон); заключение предварительной технической экспертизы конструкции (в случае, если это необходимо);

заявление и решение по нему; заявление -декларацию; копии сертификатов соответствия предоставления услуг (работ) производителем работ; заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (в случае отсутствия маркировки знаков соответствия); диагностическую карту; протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства (в случаях, если это необходимо); оплату установленного сбора за выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности, произведенной собственником (представителем собственника).

За выдачу свидетельства о соответствии конструкции требованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, в соответствии с подпунктом 46 п.1 ст.333.33 «Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий» Налогового кодекса Российской Федерации взимается гос. пошлина в размере 800 рублей.

Задать свой вопрос можно через сайт ПЛН или группу В Контакте.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28