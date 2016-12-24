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В Великих Луках подожгли микроавтобус
26.12.2016 10:10 ПЛН, Псков
25 декабря в Великих Луках на ул. Рабочей горел микроавтобус «Газель» 2007 года выпуска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России Псковской области. В автомобиле выгорел салон, огнем повреждено лакокрасочное покрытие кузова.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
Источник: Псковская Лента Новостей
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