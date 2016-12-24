В Великих Луках подожгли микроавтобус

25 декабря в Великих Луках на ул. Рабочей горел микроавтобус «Газель» 2007 года выпуска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России Псковской области. В автомобиле выгорел салон, огнем повреждено лакокрасочное покрытие кузова.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







