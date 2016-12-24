www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Автозапчасти «Вопрос ГИБДД» Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Новости о строительстве объездной дороги Трезвый город Предложения ГИБДД «Вопрос ГИБДД» «Вопрос ГИБДД» Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город
     Депутат Александр Конашенков насмерть сбил женщину    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове    Дорожная разметка 2016   

В Великих Луках подожгли микроавтобус

26.12.2016 10:10 ПЛН, Псков

25 декабря в Великих Луках на ул. Рабочей горел микроавтобус «Газель» 2007 года выпуска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России Псковской области. В автомобиле выгорел салон, огнем повреждено лакокрасочное покрытие кузова.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31