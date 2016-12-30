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В Новоржеве сотрудники Росгвардии и ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который пытался от них скрыться

31.12.2016 11:09 ПЛН, Псков

30 декабря около 23.00 совместный наряд вневедомственной охраны Росгвардии и ДПС ГИБДД на ул. Рабоче-крестьянской в Новоржеве увидел автомашину ВАЗ 2199, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии и ДПС ГИБДД начали преследовать нарушителя.

Водитель автомашины увеличил скорость и попытался скрыться в жилом микрорайоне. Благодаря грамотным действиям полицейских, автомашина была заблокирована. 38-летний водитель задержан и доставлен в отдел внутренних дел.

В дальнейшем выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.

Источник: Псковская Лента Новостей



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