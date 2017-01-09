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В Великих Луках подожгли «Рено» и «БМВ X6»

10.01.2017 09:15 ПЛН, Псков

9 января в 20.10 в Великих Луках по адресу: Гаражный проезд, 5 горел автомобиль «Рено». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине выгорел моторный отсек, повреждены капот, передний бампер, два крыла, передние колеса и приборная панель. Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.

10 января в 3.40 на ул. Мурманской, 4 в автомобиле «БМВ X6» 2015 года выпуска выгорел салон по всей площади. Причиной происшествия также стал поджог.

Источник: Псковская Лента Новостей



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