До двух лет лишения свободы грозит жителю Новосокольнического района, которые неоднократно садился за руль пьяным

25-летний житель Новосокольнического района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 1 декабря 2016 года около 16.40, повторно, находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ 21099, передвигаясь по ул.Ленинградская г.Новосокольники, где был задержан сотрудниками ГИБДД.

По результатам освидетельствования на состояние опьянения процент алкоголя в выдыхаемом обвиняемом воздухе составил 0,810 мг/л.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Псковская Лента Новостей