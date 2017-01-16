www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Предложения ГИБДД Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Трезвый город «Вопрос ГИБДД» Трезвый город Автозапчасти «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Новости о строительстве объездной дороги «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Новости о строительстве объездной дороги Новости о строительстве объездной дороги
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Безработный молодой великолучанин угнал ВАЗ из гаража

16.01.2017 12:10 ПЛН, Псков

Безработный молодой человек в Великих Луках подозревается в неправомерном завладении транспортным средством.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, вчера в Великих Луках из гаража у дома на улице Маршала Жукова был совершен угон автомашины «ВАЗ-21115». Владелец легковушки обратился за помощью к стражам порядка. Были сориентированы соответствующие полицейские подразделения.
 
В результате разыскиваемая машина была обнаружена и остановлена экипажем ГИБДД на улице Холмской. За рулем находился подозреваемый - безработный, судимый великолучанин 1999 года рождения.
 
В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31