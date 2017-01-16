Безработный молодой великолучанин угнал ВАЗ из гаража

Безработный молодой человек в Великих Луках подозревается в неправомерном завладении транспортным средством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, вчера в Великих Луках из гаража у дома на улице Маршала Жукова был совершен угон автомашины «ВАЗ-21115». Владелец легковушки обратился за помощью к стражам порядка. Были сориентированы соответствующие полицейские подразделения.

В результате разыскиваемая машина была обнаружена и остановлена экипажем ГИБДД на улице Холмской. За рулем находился подозреваемый - безработный, судимый великолучанин 1999 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей