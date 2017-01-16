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Безработный молодой великолучанин угнал ВАЗ из гаража
16.01.2017 12:10 ПЛН, Псков
Безработный молодой человек в Великих Луках подозревается в неправомерном завладении транспортным средством.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, вчера в Великих Луках из гаража у дома на улице Маршала Жукова был совершен угон автомашины «ВАЗ-21115». Владелец легковушки обратился за помощью к стражам порядка. Были сориентированы соответствующие полицейские подразделения.
В результате разыскиваемая машина была обнаружена и остановлена экипажем ГИБДД на улице Холмской. За рулем находился подозреваемый - безработный, судимый великолучанин 1999 года рождения.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей
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