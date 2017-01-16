Серый УАЗ угнали из гаража электроподстанции в Новоселье

Серый УАЗ угнали из гаража электроподстанции в Новоселье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Из гаража электроподстанции №167 в селе Новоселье Стругокрасненского района по адресу: ул. Старострахонова, д. 39 был угнан в период времени с 17.00 15 января до 08.00 16 января автомобиль УАЗ-39094, госномер У483ВК/60, 2004 года выпуска, серого цвета.

Источник: Псковская Лента Новостей