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Серый УАЗ угнали из гаража электроподстанции в Новоселье

17.01.2017 11:01 ПЛН, Псков

Серый УАЗ угнали из гаража электроподстанции в Новоселье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
 
Из гаража электроподстанции №167 в селе Новоселье Стругокрасненского района по адресу: ул. Старострахонова, д. 39 был угнан в период времени с 17.00 15 января до 08.00 16 января автомобиль УАЗ-39094, госномер У483ВК/60, 2004 года выпуска, серого цвета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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