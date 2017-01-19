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Неравнодушный пскович помог задержать на улице Петровской водителя с признаками алкогольного опьянения

19.01.2017 12:41 ПЛН, Псков

Неравнодушный пскович помог полиции задержать водителя с признаками алкогольного опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 18 января около 17.30 на пересечении улицы Петровской и Рижского проспекта.  

Водитель «Ауди» двигался по улице Петровской в сторону Рижского проспекта по участку с односторонним движением. Навстречу ему выехала «Газель».

Водитель «Ауди» остановил автомашину и сделал замечание управлявшему ей мужчине. Как он рассказал позже сотрудникам полиции, от «газелиста» исходил запах спиртного, тот плохо ориентировался в пространстве. Водитель «Ауди» вынул ключ зажигания из «Газели» и вызвал полицию.

На место прибыли сотрудники полиции. В отношении управлявшего «Газелью» мужчины 1966 года рождения составлен административный материал по статье 12.26 часть 1 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования).  Протокол направлен в суд. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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