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В Пскове трое юношей подозреваются в угоне автомобиля у пенсионера

19.01.2017 17:45 ПЛН, Псков

Следственным отделом по г. Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении троих юношей в возрасте 17 и 18 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, по версии следствия, в ночь на 12 декабря 2016 года молодые люди, распивая спиртные напитки в одной из квартир в Пскове, решили угнать автомашину. Подыскав во дворе отечественный автомобиль, они принялись его заводить сперва при помощи нехитрых манипуляций, а затем с толкача.

В настоящее время молодые люди дают признательные показания. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Автомобиль возвращен законному владельцу, которым оказался проживающий в одном из соседних домов пенсионер.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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