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В Овсище задержали 20-летнего водителя, который повторно сел за руль пьяным
20.01.2017 12:51 ПЛН, Псков
В Пскове дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, ночью 19 января на улице Ижорского батальона полицейские остановили автомашину «ВАЗ-2106». За рулем оказался 20-летний житель Псковского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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