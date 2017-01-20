В Овсище задержали 20-летнего водителя, который повторно сел за руль пьяным

В Пскове дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 19 января на улице Ижорского батальона полицейские остановили автомашину «ВАЗ-2106». За рулем оказался 20-летний житель Псковского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей