На дороге Псков-Гдов горел «Урал»

Пожар в автомобиле «Урал-4320» 1984 года выпуска произошел 20 января в 13.10 в Гдовском районе на 70-м км автодороги Псков-Гдов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В машине выгорели моторный отсек и салон. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Источник: Псковская Лента Новостей