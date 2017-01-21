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На дороге Псков-Гдов горел «Урал»

23.01.2017 09:17 ПЛН, Псков

Пожар в автомобиле «Урал-4320» 1984 года выпуска произошел 20 января в 13.10 в Гдовском районе на 70-м км автодороги Псков-Гдов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В машине выгорели моторный отсек и салон. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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