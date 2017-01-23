Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕО

В Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в районе ул. Технической в городе Пскове была замечена автомашина «Лада Гранта», водитель которой неадекватно вел себя на проезжей части дороги.

Сотрудники полиции предприняли попытку остановки данного транспортного средства с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Полицейские организовали преследование автомашины правонарушителя. На неоднократные требования об остановке транспортного средства, подаваемые с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства, водитель не реагировал.

Преследование проходило по ул. Техническая, Ижорского батальона города Пскова, далее д. Хотицы, п. Писковичи, д. Загорицы Псковского района. Водитель «Лада Гранты» двигался на высокой скорости, выезжал на полосу встречного движения, создавал реальную угрозу жизни и здоровью иным участникам дорожного движения. В деревне Загорицы Псковского района водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части дороги и совершил наезд на забор жилого дома, где и был задержан инспекторами ДПС.

Водителем оказался гражданин А., 1984 года рождения, житель города Пскова, который управлял автомашиной с явными признаками опьянения. В отношении данного гражданина сотрудниками полиции были возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.3, части 4 статьи 12.15, части 2 статьи 12.25, части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Транспортное средство задержано на специализированную стоянку.

Источник: Псковская Лента Новостей