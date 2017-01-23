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Пьяный водитель в Пскове «положил» на бок «УАЗ Патриот» при попытке скрыться от полицейских

23.01.2017 17:24 ПЛН, Псков

Пьяный водитель при попытке скрыться от полицейских «положил» на бок «УАЗ Патриот». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 19 января у дома №56 по Октябрьскому проспекту.

Экипаж ДПС во время несения службы, двигаясь по улице Вокзальной, обратил внимание на автомобиль «УАЗ Патриот», который выезжал на полосу встречного движения. Сотрудники полиции с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета и громкоговорящего устройства потребовали остановиться.

Водитель не подчинился и попытался скрыться, но не справился с управлением. «УАЗ Патриот» совершил наезд на препятствие и упал на бок. Водитель 1977 года рождения не пострадал.

Составлены протоколы по нескольким статьям КоАП: 12.8 часть 1 (управление автомобилем в нетрезвом состоянии), 12.25 (неповиновение сотрудникам полиции, невыполнение требований об остановке) и 12.15 часть 4 (выезд на полосу встречного движения).

По результатам медицинского освидетельствования, концентрация алкоголя в крови составила 1,5 промилле.

Источник: Псковская Лента Новостей



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