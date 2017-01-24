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Горящий «Фольксваген» повредил стену магазина «Магнит» в Пскове

25.01.2017 09:00 ПЛН, Псков

Пожар в автомобиле «Фольксваген» произошел в Пскове на переулке Зобова в 00.39 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В машине выгорели салон и моторный отсек, в здании магазина «Магнит», рядом с которым находилась иномарка, закопчена стена на площади 10 кв. метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в салоне автомобиля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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