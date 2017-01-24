Ночью на трассе в Псковском районе сломался микроавтобус с белорусами

25 января я в 2.30 на трассе Санкт-Петербург - Невель в районе деревни Подборовье произошла поломка микроавтобуса «Фольксваген Транспортер». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомобиле находились 7 граждан Республики Беларусь.

Микроавтобус двигался из Санкт-Петербурга в белорусский город Новогрудок.

Помощь в транспортировке людей с места происшествия оказывали сотрудники поисково-спасательной группы г. Пскова. В 3.45 пассажиры были доставлены в псковский отель.

Источник: Псковская Лента Новостей