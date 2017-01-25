В Великих Луках подросток угнал «ИЖ», чтобы покататься, а потом сдать его на металлолом

Экипаж ДПС ГИБДД задержал в Великих Луках молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ночь на 26 января от дома по улице Вокзальной в Великих Луках был совершен угон автомашины «ИЖ». Владелец автомобиля обратился за помощью к стражам порядка. Незамедлительно были сориентированы соответствующие полицейские подразделения.

В результате разыскиваемая машина была обнаружена. Установлен и подозреваемый в угоне – учащийся 2000 года рождения. По словам несовершеннолетнего, он хотел покататься, а потом сдать легковушку в пункт приема металла. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей