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Пьяного псковича за рулем «Фольксвагена» задержали в Любятово

30.01.2017 09:53 ПЛН, Псков

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий  в Пскове, Великих Луках, Пыталово, Дно, Новосокольниках, Усвятском, Великолукском районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 29 января  на дороге Санкт-Петербург-Невель  в районе  Любятово  областного центра 33-летний  нетрезвый  пскович  управлял автомашиной  «Фольксваген». А 28 января в Пскове в районе улиц Л.Поземского и Герцена  полицейскими  были остановлены двое нетрезвых водителей, 1980 и 1987 годов рождения, которые следовали   на автомобилях «ВАЗ». 

Великих Луках ночью 28 января  по улице 3-ей Ударной Армии на автомашине «ВАЗ»  двигался 47-летний  горожанин, который находился в нетрезвом состоянии.

В Новосокольниках днем 29 января на улице Партизанской  стражи порядка остановили автомобиль  «ВАЗ-2110». Выяснилось, что  им  управляла гражданка, 1975 года рождения, находившаяся в  состоянии алкогольного опьянения. Причем, ранее у нее уже были проблемы с законом из-за  несоблюдения Правил дорожного движения.

В Дно  вечером 29 января  по улице Космонавтов  на скутере  ехал нетрезвый  мужчина,  1985 года рождения. В Пыталово  26 января  дорожные полицейские  остановили  автомобиль «ВАЗ-21074». За рулем машины находился  25-летний молодой человек, который тоже был в нетрезвом виде.

Нетрезвые водители были выявлены полицейскими  также в Великолукском и Усвятском районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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