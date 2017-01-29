Пьяного псковича за рулем «Фольксвагена» задержали в Любятово

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Пскове, Великих Луках, Пыталово, Дно, Новосокольниках, Усвятском, Великолукском районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 29 января на дороге Санкт-Петербург-Невель в районе Любятово областного центра 33-летний нетрезвый пскович управлял автомашиной «Фольксваген». А 28 января в Пскове в районе улиц Л.Поземского и Герцена полицейскими были остановлены двое нетрезвых водителей, 1980 и 1987 годов рождения, которые следовали на автомобилях «ВАЗ».

Великих Луках ночью 28 января по улице 3-ей Ударной Армии на автомашине «ВАЗ» двигался 47-летний горожанин, который находился в нетрезвом состоянии.

В Новосокольниках днем 29 января на улице Партизанской стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ-2110». Выяснилось, что им управляла гражданка, 1975 года рождения, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Причем, ранее у нее уже были проблемы с законом из-за несоблюдения Правил дорожного движения.

В Дно вечером 29 января по улице Космонавтов на скутере ехал нетрезвый мужчина, 1985 года рождения. В Пыталово 26 января дорожные полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21074». За рулем машины находился 25-летний молодой человек, который тоже был в нетрезвом виде.

Нетрезвые водители были выявлены полицейскими также в Великолукском и Усвятском районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей