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Мужчину, повредившего чужой автомобиль, задержали в Дно сотрудники Росгвардии

31.01.2017 14:39 ПЛН, Псков

В Дно сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, ночью 31 января сотрудникам межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовическое» и отделения полиции по Дновскому району, которые находились на маршруте патрулирования в составе совместного наряда, поступило сообщение, что в автомашине стоящей у дома по улице Строителей неизвестный разбил стекло.

Сотрудники Росгвардии и полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который в данный момент уже находился в автомашине.

Для дальнейшего разбирательства, задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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