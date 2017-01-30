Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...22
Мужчину, повредившего чужой автомобиль, задержали в Дно сотрудники Росгвардии
В Дно сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, ночью 31 января сотрудникам межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовическое» и отделения полиции по Дновскому району, которые находились на маршруте патрулирования в составе совместного наряда, поступило сообщение, что в автомашине стоящей у дома по улице Строителей неизвестный разбил стекло.
Сотрудники Росгвардии и полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который в данный момент уже находился в автомашине.
Для дальнейшего разбирательства, задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции.
Источник: Псковская Лента Новостей