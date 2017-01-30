Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...22
18:04 В Пскове будут судить экс-сотрудника правоохранительных органов за повторную езду в пьяном виде
30.01.2017 16:14 В Псковском районе окончено расследование уголовного дела о пьяном водителе «ИЖа», врезавшемся в поезд
В Пскове будут судить экс-сотрудника правоохранительных органов за повторную езду в пьяном виде
31.01.2017 18:04 ПЛН, Псков
Следственным отделом по городу Псков Следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительного органа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренных ст.264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК РФ.
По версии следствия, 28 октября 2016 года в Пскове обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию в сопредельном регионе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля в пьяном виде и совершил дорожно-транспортное происшествие.
Сотрудник был уволен по отрицательным мотивам.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати