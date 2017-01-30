www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей При попытке скрыться врезался в забор Прекрасное далеко Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Прекрасное далеко Прекрасное далеко Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Пскове будут судить экс-сотрудника правоохранительных органов за повторную езду в пьяном виде

31.01.2017 18:04 ПЛН, Псков

Следственным отделом по городу Псков Следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительного органа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренных ст.264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК РФ.
 
По версии следствия, 28 октября 2016 года в Пскове обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию в сопредельном регионе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля в пьяном виде и совершил дорожно-транспортное происшествие.
 
Сотрудник был уволен по отрицательным мотивам.
 
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП