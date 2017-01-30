В Пскове будут судить экс-сотрудника правоохранительных органов за повторную езду в пьяном виде

Следственным отделом по городу Псков Следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительного органа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренных ст.264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК РФ.

По версии следствия, 28 октября 2016 года в Пскове обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию в сопредельном регионе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля в пьяном виде и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудник был уволен по отрицательным мотивам.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей