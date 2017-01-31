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Пьяного водителя за рулем ВАЗа задержали в Великих Луках

01.02.2017 09:53 ПЛН, Псков

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий  в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 31 января стражи порядка у дома по улице Арно в городе на Ловати остановили автомобиль ВАЗ. За рулем его оказался  гражданин, 1968 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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