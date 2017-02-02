«Фольксваген Пассат» сгорел 2 февраля в Пскове

2 февраля в 14.35 в Пскове на 2-м Островском проезде сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат B4» 1996 года выпуска.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







