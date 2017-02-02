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«Фольксваген Пассат» сгорел 2 февраля в Пскове

03.02.2017 09:33 ПЛН, Псков

2 февраля в 14.35 в Пскове на 2-м Островском проезде сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат B4» 1996 года выпуска.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причина пожара - разгерметизация топливной системы.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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