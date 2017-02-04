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В Тямше в выходные угнали «Ниву», в Борисовичах - «Оку»

06.02.2017 09:42 ПЛН, Псков

Два угона зарегистрировано за выходные дни в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, в ночь на 4 февраля в поселке Тямша угнана «Нива», светло-желтого цвета.

Автомобиль 1997 года выпуска имел госномер Т030ВЕ/60.

В период с 20.00 4 февраля до 16.00 5 февраля в Псковском районе в д. Борисовичи, с ул. Михайловская, 1 был совершен угон автомобиля «Ока», синего цвета, 2004 года выпуска, госномер С388ВР/60.

Источник: Псковская Лента Новостей



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