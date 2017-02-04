Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...23
В Тямше в выходные угнали «Ниву», в Борисовичах - «Оку»
06.02.2017 09:42 ПЛН, Псков
Два угона зарегистрировано за выходные дни в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, в ночь на 4 февраля в поселке Тямша угнана «Нива», светло-желтого цвета.
Автомобиль 1997 года выпуска имел госномер Т030ВЕ/60.
В период с 20.00 4 февраля до 16.00 5 февраля в Псковском районе в д. Борисовичи, с ул. Михайловская, 1 был совершен угон автомобиля «Ока», синего цвета, 2004 года выпуска, госномер С388ВР/60.
Источник: Псковская Лента Новостей
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