Водителей, которые неоднократно садились за рулем пьяными, задержали в нескольких городах и поселках Псковской области

В Пскове, Великих Луках, Бежаницах, Дно, Новосокольниках, Пушкинских Горах и Печорах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 5 февраля в Пскове на дороге Санкт-Петербург - Невель 33-летний горожанин управлял автомашиной «ВАЗ-21074», будучи в состоянии алкогольного опьянения. А ночью 3 февраля в областном центре на улице Петровской полицейскими был остановлен автомобиль «Форд», за рулем которого находился нетрезвый пскович, 1986 года рождения.

В Великих Луках 3 и 4 февраля на улице Манежной, и проспекте Гагарина полицейскими были остановлены автомобили «ВАЗ» и «Ауди», водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Бежаницах 5 февраля по улице Смольной на автомашине «ВАЗ» двигался нетрезвый местный житель,1974 года рождения. В Дно на улице Строителей еще одним автомобилем «ВАЗ» управлял находившийся в нетрезвом виде 34-летний мужчина. Нетрезвые водители были также выявлены стражами порядка в Новосокольниках, Пушкинских Горах и Печорах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей