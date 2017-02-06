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Водителей, которые неоднократно садились за рулем пьяными, задержали в нескольких городах и поселках Псковской области

06.02.2017 11:08 ПЛН, Псков

В Пскове, Великих Луках, Бежаницах, Дно, Новосокольниках, Пушкинских Горах и Печорах  дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 5 февраля в Пскове на дороге Санкт-Петербург - Невель 33-летний горожанин управлял автомашиной «ВАЗ-21074», будучи в состоянии алкогольного опьянения. А ночью  3 февраля  в областном центре  на улице Петровской  полицейскими был остановлен автомобиль «Форд», за рулем которого находился нетрезвый  пскович, 1986 года рождения.

В Великих Луках 3 и 4 февраля  на улице Манежной, и проспекте Гагарина полицейскими были остановлены автомобили «ВАЗ» и «Ауди», водители которых  находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Бежаницах 5 февраля по улице Смольной  на автомашине «ВАЗ» двигался нетрезвый местный житель,1974 года рождения. В Дно на улице Строителей еще одним автомобилем «ВАЗ» управлял  находившийся в нетрезвом виде 34-летний мужчина. Нетрезвые водители были также выявлены стражами порядка  в Новосокольниках, Пушкинских Горах и Печорах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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