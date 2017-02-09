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Водитель скончался за рулем движущегося автомобиля в Стругокрасненском районе

10.02.2017 15:26 ПЛН, Псков

На 34-м км автодороги Плюсса - Цапелька в Стругокрасненском районе водитель скончался во время управления легковым автомобилем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, за рулем находился мужчина 1961 года рождения.

По предварительным данным, смерть наступила не в результате ДТП. Обстоятельства происшествия в данный момент уточняются.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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