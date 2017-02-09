Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...23
Водитель скончался за рулем движущегося автомобиля в Стругокрасненском районе
10.02.2017 15:26 ПЛН, Псков
На 34-м км автодороги Плюсса - Цапелька в Стругокрасненском районе водитель скончался во время управления легковым автомобилем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, за рулем находился мужчина 1961 года рождения.
По предварительным данным, смерть наступила не в результате ДТП. Обстоятельства происшествия в данный момент уточняются.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати