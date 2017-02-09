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Дети священнослужителей в Коми ради забавы угнали Audi A8 архиепископа

10.02.2017 21:08 ПЛН, Псков

Сотрудники правоохранительных органов Республики Коми задержали двух 16-летних детей священнослужителей по подозрению в похищении автомобиля Audi A8 архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, сообщается на официальном сайте регионального министерства внутренних дел.
 
«Оба юноши знакомы с расположением хозяйственных построек и обустройством помещений в здании храма. Зная, что в определенное время за их действиями никто не наблюдает, подростки похитили ключи от автомобиля, принадлежащего епархиату, и выехали на нем за ворота», - говорится в тексте официального сообщения.
 
Подростки решили бросить автомобиль, предварительно закрыв на ключ, после телефонного звонка отца одного из них. Впоследствии они решили вернуть автомобиль в гараж, «но обстоятельства не позволили им осуществить задуманное».
 
В дежурной части они признались, что угнали автомобиль «из шалости, чтобы покататься». Один из них учится в школе, второй - в среднеспециальном учебном заведении. В отношении них было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса России (угон).

Источник: Псковская Лента Новостей



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