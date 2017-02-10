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За пьяным водителем в Пскове сегодня ночью устроили погоню
11.02.2017 15:33 ПЛН, Псков
Сегодня ночью наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что на улице Гражданской водитель автомашины «Ауди» находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись на место, обнаружили нарушителя и начали преследование.
Водитель автомашины увеличил скорость и попытался скрыться в жилом микрорайоне. Благодаря грамотным действиям наряда вневедомственной охраны, автомашина была заблокирована на улице Бастионной. 26-летний водитель задержан и передан сотрудникам ДПС.
В дальнейшем выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.
Источник: Псковская Лента Новостей
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