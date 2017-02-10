По факту конфликта новгородских сотрудников ГИБДД с водителем-инвалидом возбуждено уголовное дело

Новгородское следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту конфликта сотрудников ГИБДД с водителем-инвалидом первой группы, сообщил в субботу «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Дело возбуждено по итогам доследственной проверки по статье "Превышение должностных полномочий"», - сказал собеседник агентства.

В СКР эту информацию подтвердили.

По информации новгородского районного суда, конфликт между жителем города Чудово и полицейскими произошел на улице Большой Санкт-Петербургской в Великом Новгороде 19 января.

Сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль, чтобы измерить уровень светопроницаемости его стекол. Полицейские потребовали, чтобы водитель пересел в патрульную машину. После того, как находившийся за рулем мужчина отказался подчиниться, сотрудники правоохранительных органов вытащили его из автомобиля. При этом полицейские повредили протез руки водителя.

Потерпевший и его близкие заявили о неправомерном применении силы сотрудниками ГИБДД. Однако суд счел поведение полицейских обоснованным. За неповиновение законным требованиям правоохранителей водитель был оштрафован на 500 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей