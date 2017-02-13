Серебристый «Фольксваген Пассат» угнали в Неелово

«Фольксваген Пассат» угнали в Неелово (Псковский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло в период с 22.00 11 февраля до 15.30 12 февраля.

Автомобиль исчез от дома №2 по улице Новая от дома 2. Пропал «Фольксваген Пассат», госномер К434АР/60, серебристого цвета, 1998 года выпуска.

Источник: Псковская Лента Новостей