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Серебристый «Фольксваген Пассат» угнали в Неелово

13.02.2017 13:16 ПЛН, Псков

«Фольксваген Пассат» угнали в Неелово (Псковский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло в период с 22.00 11 февраля до 15.30 12 февраля.

Автомобиль исчез от дома №2 по улице Новая от дома 2. Пропал «Фольксваген Пассат», госномер К434АР/60, серебристого цвета, 1998 года выпуска.

Источник: Псковская Лента Новостей



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