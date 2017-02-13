Пскович просит помочь в поиске виновника ДТП во дворе дома Коммунальная, 72

Пскович просит помочь в поиске виновника ДТП во дворе дома №72 по улице Коммунальной в Пскове.

Утром 13 февраля по адресу Коммунальная, 72, в 7.50 обнаружил повреждения на своём автомобиле Mitsubishi Colt. «Очевидно, что кто-то притер на своем автомобиле, свидетелей на месте не нашел. Если кто видел, отзовитесь, пожалуйста», - сообщил владелец пострадавшего автомобиля.

Происшествие попало на видеокамеру. Госномер и марку авто распознать не получается. Предположительно, это «Опель Фронтера».

Возможных свидетелей просят обращаться по телефону 8953-246-33-13 (Игорь).

Источник: Псковская Лента Новостей