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Пскович просит помочь в поиске виновника ДТП во дворе дома Коммунальная, 72

14.02.2017 11:59 ПЛН, Псков

Пскович просит помочь в поиске виновника ДТП во дворе дома №72 по улице Коммунальной в Пскове.

Утром 13 февраля по адресу Коммунальная, 72, в 7.50 обнаружил повреждения на своём автомобиле Mitsubishi Colt. «Очевидно, что кто-то притер на своем автомобиле, свидетелей на месте не нашел. Если кто видел, отзовитесь, пожалуйста», - сообщил владелец пострадавшего автомобиля.

Происшествие попало на видеокамеру. Госномер и марку авто распознать не получается. Предположительно, это «Опель Фронтера».

Возможных свидетелей просят обращаться по телефону 8953-246-33-13 (Игорь).

Источник: Псковская Лента Новостей



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