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На улице Коммунальной в Пскове ночью задержан угонщик, находящийся в федеральном розыске

14.02.2017 13:18 ПЛН, Псков

Сегодня ночью нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области задержаны трое молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной получил ориентировку об угоне автомашины и незамедлительно организовал поисковые мероприятия.
 
Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии автомобиль был остановлен на улице Коммунальной, а его водитель и пассажиры задержаны.
 
В ходе проверки установлено, что водитель находился в федеральном розыске. К тому же в автомашине обнаружен травматический пистолет без соответствующих документов.
 
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



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