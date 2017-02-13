Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...23
09:11 В Пскове устанавливают водителя автомобиля, выехавшего на полосу встречного движения на Ольгинском мосту15
На улице Коммунальной в Пскове ночью задержан угонщик, находящийся в федеральном розыске
14.02.2017 13:18 ПЛН, Псков
Сегодня ночью нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области задержаны трое молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной получил ориентировку об угоне автомашины и незамедлительно организовал поисковые мероприятия.
Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии автомобиль был остановлен на улице Коммунальной, а его водитель и пассажиры задержаны.
В ходе проверки установлено, что водитель находился в федеральном розыске. К тому же в автомашине обнаружен травматический пистолет без соответствующих документов.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати