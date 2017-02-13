На улице Коммунальной в Пскове ночью задержан угонщик, находящийся в федеральном розыске

Сегодня ночью нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области задержаны трое молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной получил ориентировку об угоне автомашины и незамедлительно организовал поисковые мероприятия.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии автомобиль был остановлен на улице Коммунальной, а его водитель и пассажиры задержаны.

В ходе проверки установлено, что водитель находился в федеральном розыске. К тому же в автомашине обнаружен травматический пистолет без соответствующих документов.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей