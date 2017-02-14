До двух лет лишения свободы грозит водителю из Украины, из-за которого пострадал пассажир

Прокурором Себежского района утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда).

В ходе следствия установлено, что 27 ноября 2016 года обвиняемый, двигаясь на принадлежащей ему автомашине Volkswagen LT-35 по автодороге Опочка - Дубровка, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Псковская Лента Новостей