Безработный великолучанин похитил из гаража четыре колеса

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержан молодой человек, подозреваемый в совершении кражи из гаража. По версии следствия, этот 20-летний безработный, судимый житель Великолукского района через крышу проник в гараж по улице Я. Арно. Отсюда он похитил четыре автомобильных колеса, после чего скрылся.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. В ходе обыска похищенное изъято. Устанавливается причастность фигуранта и к другим аналогичным преступлениям.

Источник: Псковская Лента Новостей