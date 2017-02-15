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В Великих Луках ночью подожгли две автомашины

16.02.2017 08:51 ПЛН, Псков

В Великих Луках ночью подожгли две автомашины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 02.28 поступила информация о возгорании у дома 12 на улице Жукова.

В автомобиле ВАЗ-2107 выгорел салон по всей площади. Огнем повреждены салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Причина пожара - поджог.

В 03.00 на улице Ставского, 28 загорелся ВАЗ-21099. Автомобиль сгорел. Причина пожара - поджог.

Источник: Псковская Лента Новостей



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