Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...23
В Великих Луках ночью подожгли две автомашины
16.02.2017 08:51 ПЛН, Псков
В Великих Луках ночью подожгли две автомашины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 02.28 поступила информация о возгорании у дома 12 на улице Жукова.
В автомобиле ВАЗ-2107 выгорел салон по всей площади. Огнем повреждены салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Причина пожара - поджог.
В 03.00 на улице Ставского, 28 загорелся ВАЗ-21099. Автомобиль сгорел. Причина пожара - поджог.
Источник: Псковская Лента Новостей
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