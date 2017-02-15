Житель Дедовичского района угнал машину, оставленную с ключами в замке зажигания

Сотрудниками МО МВД России «Дедовичский» раскрыт угон автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в деревне Дубровка Дедовичского района 37-летний местный житель после общения со своим приятелем решил прокатиться и для этого он угнал от дома по улице Центральной автомашину «Шевроле Нива».

Осуществлению преступного замысла способствовало и то обстоятельство, что автомобиль был не закрыт, а в замке зажигания оказались ключи. Как пояснил позднее автовладелец, он ненадолго отлучился.

Однако вскоре угонщик бросил «Шевроле» здесь же в деревне и скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого. Машина обнаружена. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей