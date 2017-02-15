www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Прекрасное далеко Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Ограничения движения на масленицу Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Ограничения движения на масленицу При попытке скрыться врезался в забор Трезвый город Коды регионов на автономерах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Житель Дедовичского района угнал машину, оставленную с ключами в замке зажигания

16.02.2017 15:53 ПЛН, Псков

Сотрудниками МО МВД России «Дедовичский» раскрыт угон автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в деревне Дубровка Дедовичского района 37-летний местный житель после общения со своим приятелем решил прокатиться и для этого он угнал от дома по улице Центральной автомашину «Шевроле Нива».

Осуществлению преступного замысла способствовало и то обстоятельство, что автомобиль был не закрыт, а в замке зажигания оказались ключи. Как пояснил позднее автовладелец, он ненадолго отлучился.

Однако вскоре угонщик бросил «Шевроле» здесь же в деревне и скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого. Машина обнаружена. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28